Врач пояснил проблему с восстановлением легких после вейпинга

Врач-терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов в беседе с RuNews24.ru рассказал , восстанавливаются ли легкие после отказа от парения вейпа.

Специалист подчеркнул, что вейпинг не может считаться безопасной альтернативой курению. В устройствах с нагреванием табака отсутствует смола и некоторые вредные побочные продукты горения, но это не делает их безобидными для здоровья. По словам Фаррахова, легкие будут восстанавливаться при отказе от вредной привычки, но срок будет зависеть от накопленного вреда.

«Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред. Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — отметил собеесдник издания.

Однако также играет роль общее состояние здоровья и наличие хронических заболеваний легких.

По словам врача, ускорить процесс восстановления можно, введя полезные привычки. После отказа от вейпинга нужно употреблять больше воды для разжижения слизи и очищения, заниматься аэробными упражнениями, избегать загрязнителей и табачного дыма.

Ранее сообщалось, что в России предложили удалить все упоминания вейпов из соцсетей.