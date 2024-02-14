Скончался главный врач сборной России по биатлону, сообщает «МК: срочные новости» . По информации издания, тело Алексея Лагуточкина обнаружили в квартире в подмосковной Апрелевке.

Источник утверждает, что у погибшего огнестрельное ранение в голову. Уточняется, что первой тело обнаружила супруга Лагуточкина. Она отсутствовала дома несколько дней, а дверь в квартиру была заперта изнутри.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске в результате дорожного конфликта произошли стрельба и драка, возбуждено уголовное дело.