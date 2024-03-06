В Подмосковье неизвестные угнали грузовик с тюльпанами почти на три миллиона рублей

В подмосковном Домодедово украли грузовик с тюльпанами стоимостью почти три миллиона рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

С заявлением о краже в полицию обратился один из предпринимателей. Он рассказал, что на въезде на рынок неизвестные выдали себя за бизнесмена, перегрузили тюльпаны из «КамАЗа» в другой большегруз и скрылись.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали двух подозреваемых в краже квадрокоптеров.