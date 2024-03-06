В Подмосковье неизвестные угнали грузовик с тюльпанами почти на три миллиона рублей
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В подмосковном Домодедово украли грузовик с тюльпанами стоимостью почти три миллиона рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
С заявлением о краже в полицию обратился один из предпринимателей. Он рассказал, что на въезде на рынок неизвестные выдали себя за бизнесмена, перегрузили тюльпаны из «КамАЗа» в другой большегруз и скрылись.
По факту случившегося начата проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали двух подозреваемых в краже квадрокоптеров.