В Подмосковье обнаружено обезглавленное тело ребенка: в убийстве подозревают мать и сожителя

В подмосковной Балашихе правоохранительные органы расследуют шокирующее дело об убийстве шестилетнего мальчика. Как сообщила « Газета.RU » со ссылкой на телеграм-канал Baza, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир города. При этом голова погибшего мальчика была найдена утром того же дня в Гольяновском пруду на востоке Москвы.

По предварительным данным следствия, в совершении особо жестокого преступления подозреваются 36-летняя мать ребенка и ее 28-летний сожитель. По версии издания, злоумышленники, пытаясь скрыть следы преступления, расчленили тело мальчика с помощью лобзика.

Обнаруженная в столичном водоеме голова была упакована в рюкзак. Согласно информации источника, на шее ребенка эксперты обнаружили следы, свидетельствующие о том, что он был задушен. Установлено, что с момента гибели мальчика до обнаружения его останков прошло более двух суток. Водолазное обследование пруда других частей тела не выявило, что и привело оперативников к месту проживания ребенка в Балашихе.

Ранее сообщалось, что ребенок, чью голову нашли в Гольяновском пруду, умер менее 2-х суток назад.