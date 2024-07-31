В Подмосковье освободили из запертой квартиры пенсионера, нуждавшегося в медпомощи

Работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры в Подмосковье 86-летнего пенсионера, который нуждался в медицинской помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. К спасателям обратилась дочь пенсионера. Женщина пришла навестить отца, но дверь никто не открывал, при этом она была закрыта на задвижку изнутри.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они аккуратно вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Пенсионер в это время сидел на кровати и тяжело дышал.

Пожилого мужчину осмотрели медики, они заподозрили у пациента пневмонию, поэтому и приняли решение о госпитализации.

Ранее подмосковные спасатели помогли женщине с грудничком попасть в квартиру, где заперлась ее трехлетняя дочь.