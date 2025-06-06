Собянин: над Москвой сбили беспилотник, который пытался атаковать столицу

Сергей Собянин сообщил, что над Москвой сбит беспилотник, на месте работают специалисты.

В небе над Москвой 6 июня сработала система противовоздушной обороны — был уничтожен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном телеграм-канале. По его информации, обломки дрона упали на территории Москвы, и в настоящий момент на месте работают специалисты экстренных служб.

Точные координаты места падения не раскрываются, однако известно, что по предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Горожанам рекомендовано сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.

Ранее было опубликовано видео погони и ликвидации террориста с беспилотником под Рязанью.