В Подмосковье отработали алгоритм действий при угрозе применения БПЛА во время перевозки спецгрузов

В подмосковной Электростали состоялись совместные тактико-специальные занятия, в ходе которых росгвардейцы и сотрудники государственной организации по сопровождению спецгрузов отработали алгоритм взаимодействия при возникновении внештатной ситуации во время транспортировки таких грузов.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, также во время тренировки сотрудники ведомств отработали алгоритм взаимодействия при возникновении угрозы применения злоумышленниками беспилотников во время транспортировки специальных грузов.

По словам командира батальона полиции электростальского отдела вневедомственной охраны Александра Стрижкова, во время занятий росгвардейцы показали высокий уровень слаженности действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей бойцов спецоперации.