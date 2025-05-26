Власти Тульской области назвали последствия от массированной атаки ВСУ

В Тульской области подвели итоги последних атак беспилотников. На оперативном совещании в правительстве обсудили последствия и восстановление ущерба от вражеских действий. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

В ходе совещания напомнили, что за ночь силами ПВО было уничтожено 106 БПЛА. Часть из них успела нанести ущерб гражданской и промышленной инфраструктуре. В общей сложности повреждения получили 67 квартир, 120 оконных блоков, 38 балконов, десять авто.

Так, на одном из предприятий Новомосковска повреждена емкость с кислотой. Специалисты Роспотребнадзора оперативно провели замеры воздуха — превышения ПДК вредных веществ не обнаружено. Мониторинг продолжается, все предприятия региона работают в штатном режиме.

Также от падения обломков украинских БПЛА пострадали жилые дома в Туле и Кимовском районе. В областном центре повреждено 52 многоквартирных и частных дома: разбиты окна, повреждены фасады, кровли и 15 автомобилей. Временное размещение организовано для 53 человек, 25 из них пока остаются в гостиницах. В

Администрация Тулы оперативно закрыла оконные проемы поликарбонатом, начав капитальный ремонт. Уже восстановлены кирпичная кладка и перекрытия, замена кровли завершится ко 2 июня. Большинство жителей смогут вернуться в квартиры до конца недели.

В Кимовском районе повреждены четыре частных дома. Окна также временно затянуты пленкой, полное восстановление дверей и кровли планируется до начала июня.

Напомнили и про повреждение купола Свято-Никольского собора XVII века в Епифани. Предварительная оценка ущерба — 10 млн рублей. Материалы направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правительство области на фоне последствий утвердило выплаты для пострадавших граждан и тех, кто потерял имущество. Первым положена выплата от 100 тыс. до 600 тыс. рублей, в зависимости от тяжести травм. Вторым — 150 тыс. рублей.

Ранее в СМИ опубликовали карту регионов России, куда ВСУ могут атаковать дальнобойными ракетами после снятия ограничений Запада.