В подмосковных Химках отлично подготовились к экологической акции по посадке деревьев

В Химках подготовлено больше всего площадок для областной акции «Наш лес. Посади свое дерево». На 128 площадках планируют посадить липу, клен, рябину, черемуху, дерен, барбарис, пузыреплодник и кизильник.

Как отмечает зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, также много площадок организовано в Люберцах (61), Клину (39), Одинцове (37), Балашихе (23) и Электростали (22). Всего же в муниципальных образованиях озеленение территорий планируется провести на более 600 участках общей площадью свыше 70 га.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартует на этой неделе.

Ранее сообщалось, что подмосковный музей-заповедник принимает участие в выставке «Святые жены».