Срезавшие скальп с юноши в Электростали предстанут перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин, напавших этим летом в Электростали на девятнадцатилетнего местного жителя из-за прически, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Преступление произошло в июле. Обвиняемые распивали на улице спиртные напитки. Встретив двух незнакомых ранее молодых людей, они спровоцировали конфликт из-за яркого цвета волос одного из них. Злоумышленники начали оскорблять потерпевших и угрожать им, затем один из фигурантов срезал с головы юноши волосы. При этом второй фигурант в это время держал пострадавшему руки.

Уточняется, что свою вину 24-летний житель Коми и 29-летний житель Калужской области признали в полном объеме. Дело рассмотрит Электростальский городской суд.

Ранее сообщалось, что в городском округе Люберцы задержали местного жителя, который напал на бригаду скорой медицинской помощи.