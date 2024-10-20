Пятилетний ребенок скончался на руках у медиков после лобового ДТП в Дагестане

Как проинформировала в соцсетях пресс-служба МВД по республике Дагестан, трагедия произошла вечером в субботу, 19 октября, на трассе Хасавюрт — Бабаюрт.

Сообщается, что две легковые иномарки не поделили дорогу, в результате чего произошло лобовое столкновение. Находившийся в одном из автомобилей пятилетний ребенок погиб, еще три человека пострадали.

«37-летний житель Кизляра, управляя автомобилем „Mercedes-Benz S400“, выехал на встречную полосу и столкнулся с „LADA 219010“ под управлением 34-летнего жителя Бабаюртовского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне «Лады» в момент аварии находились мужчина, женщина и двое детей пяти и 12 лет. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, позже пятилетний мальчик скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области четыре человека погибли в аварии с двумя автомобилями.