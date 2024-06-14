В Подмосковье почти в два раза сократилось число краж автомобилей

В Подмосковье в прошлом месяце зарегистрировали почти тридцать тысяч преступлений, снижение составило 1,6 процента, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Так, в регионе было совершено восемьдесят шесть хулиганств, семьдесят четыре разбоя, более 350 грабежей, свыше 5,2 тысячи мошенничеств и более 6,7 тысячи краж, из них 139 — воровство автомобилей. При этом данный показатель снизился почти в два раза — на 43,5 процента.

Также в мае в Подмосковье установили свыше 350 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.