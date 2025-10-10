В Подмосковье подростки-зацеперы пострадали на железной дороге

В окрестностях города Наро-Фоминска, расположенного в Московской области, обнаружены мертвый школьник и его спутница с оторванной рукой. Еще один юноша находится в критическом состоянии, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла с группой подростков 14 лет, увлекавшихся зацепингом, при попытке забраться на электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Калуга. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что движение поездов на данном участке временно нарушено: состав, ставший причиной инцидента, задержан, а отправление обратного рейса отменено.

