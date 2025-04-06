В Подмосковье поезд въехал в фуру и сошел с рельсов

На перегоне Усады-Окружные – Детково в Московской области произошел сход вагонов грузового поезда из-за столкновения с фурой. Об этом сообщает телеграм-канал Московской железной дороги.

Отмечается, что в 18:05 по Москве фура вылетела перед приближающимся поездом, что стало причиной ДТП на перегоне. Грузовой состав столкнулся с габаритным транспортом, после чего сошел с рельсов.

Машинист применял экстренное торможение, но расстояние уже было слишком маленьким.

ДТП не привело к пострадавшим и погибшим. Также не зафиксировали угрозы экологии. На месте аварии на Большом кольце МЖД оперативно развернули восстановительные работы. На их время другие поезда направили по укороченным маршрутам – до станции «Усады-Окружные» и «Детково».

Ранее сообщалось, что в московском метро провели массовую эвакуацию из-за задымления.