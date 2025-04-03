В московском метро эвакуировали пассажиров из-за задымления

В Московском метрополитене на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии произошел инцидент с задымлением под вагоном поезда. По информации от экстренных служб столицы, все пассажиры были оперативно эвакуированы из состава. Об этом пишет РИА Новости.

Происшествие вызвало небольшую тревогу и неудобства у пассажиров, однако, согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. После обнаружения задымления было принято решение отогнать состав в депо для проведения технического осмотра и выяснения причин задымления.

Схожая ситуация наблюдалась и на Большой кольцевой линии (БКЛ) на станции «Текстильщики», где очевидцы также сообщали о появлении дыма в вагоне поезда. Департамент транспорта Москвы проинформировал пассажиров об увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки на БКЛ из-за проведения проверки состава.

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