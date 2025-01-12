В отношении бывшего заместителя министра обороны Соединённого Королевства Айвора Каплина были выдвинуты обвинения в педофилии. Об этом сообщил Найджел Фарадж, лидер оппозиционной партии Reform UK, на своей странице в социальной сети X.

На видео, которое прилагается к этому сообщению, можно увидеть, как сотрудники полиции задерживают мужчину в красной кепке. Мужчина пытается объяснить, что он не совершал никаких противоправных действий и не собирался вступать в интимную связь с ребенком.

«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — сообщил Фарадж.

В то же время, согласно информации, опубликованной в The Sun, членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад в связи с некими «серьезными обвинениями», которые он отрицает.

Ранее британский премьер Кир Стармер назвал ложью слова Илона Маска о его причастности к изнасилованиям несовершеннолетних мигрантами из Пакистана в Британии.