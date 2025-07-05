В Подмосковье потушили 36 пожаров за сутки

За последние сутки пожарные Подмосковья 36 раз выезжали на тушение возгораний. Подробности МЧС Московской области раскрыло в официальном телеграм-канале.

Все 36 пожаров были успешно ликвидированы в регионе за последние сутки. Однако в сводке отметили, что не обошлось без погибших.

Так, одно из бытовых ЧП закончилось смертельным исходом: погиб мужчина. Речь про возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного в Подольске. Потушить огонь удалось за 47 минут, считая с момента сообщения до полной ликвидации огня. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Дознаватели территориального отдела надзорной деятельности начали расследование причин возгорания.

Параллельно спасатели 11 раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В авариях пострадали 13 человек, двое погибли. Специалистам удалось спасти 11 пострадавших.

Ранее сообщалось, что установление причин пожара на автостоянке проконтролируют в Одинцово Московской области.