В Подмосковье пресекли контрабанду вторсырья, содержащего драгметаллы на 70 миллионов рублей

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли контрабанду вторсырья, содержащего драгоценные металлы на сумму свыше семидесяти миллионов рублей.

По предварительным данным, злоумышленники нелегально скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие платину, родий и палладий. Затем их перерабатывали, чтобы незаконно переместить через таможню, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа».

Задержаны четверо участников ОПГ. Из незаконного оборота изъято свыше 5,5 тонн сырья с содержанием драгметаллов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух жителей Самарской области, которые подозреваются в краже денег у пенсионерки.