В Подмосковье приостановили работу пищеблока в школе-интернате после отравления детей

Работа пищеблока Дединовской школы-интерната в Подмосковье приостановлена после жалоб воспитанников на симптомы острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились двадцать четыре человека. Девятнадцать из них были госпитализированы. Круг контактных лиц уже установлен.

Сейчас специалисты устанавливают очаг возникновения инфекции, проводят лабораторные исследования. В самой школе идут дезинфекционные мероприятия, в столовой отобраны смывы с поверхностей, а также образцы готовой продукции и сырья.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что кадеты, попавшие в больницу с отравлением, находятся в удовлетворительном состоянии.