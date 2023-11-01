Попавшие в больницу с отравлением кадеты из Подмосковья находятся в удовлетворительном состоянии

Госпитализированные с отравлением воспитанники кадетского училища в подмосковном селе Дедино находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения, передает Агентство «Москва» .

В ведомстве уточнили, что всего за медицинской помощью обратились двадцать два ребенка. Трое из них были осмотрены медиками на месте и отказались от госпитализации. Остальные девятнадцать пострадавших доставлены в медицинские учреждения, подведомственные региональному Минздраву.

Воспитанники кадетского училища были госпитализированы накануне вечером. По предварительным данным, у них ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель подмосковного Егорьевска получил срок за жестокое убийство соседки.