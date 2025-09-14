В Подмосковье произошел пожар на строящейся парковке

В подмосковном микрорайоне Путилково произошел пожар на территории строящейся парковки, сообщил ТАСС. По предварительным данным, возгорание возникло из-за воспламенения битумных материалов, используемых в строительных работах.

Огонь быстро распространился, охватив площадь около 10 кв. метров. На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

Специалистам удалось оперативно ликвидировать открытое горение, однако работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

На кадрах, опубликованных «Российской газетой», видны мощные языки пламени и густые клубы черного дыма, поднимающиеся над местом пожара.

По предварительной информации в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) никто не пострадал. Всех людей своевременно эвакуировали с опасной территории.

