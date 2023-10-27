В Подмосковье проработали вопросы обеспечения пожарной безопасности глэмпингов

Участие в совещании приняли замглавы Мининвеста Подмосковья Анатолий Мальцан и замначальника подмосковного главка МЧС Александр Медведев, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, были проработаны вопросы относительно требований к размещению глэмпингов и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Также обсуждалась необходимость уведомления МЧС о начале деятельности таких объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что минувшим летом Подмосковье посетили около восьми миллионов туристов.