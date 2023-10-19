В Подмосковье прошли пожарно-тактические учения

Тренировочные учения по тушению пожара и проведению спасательных работ на объектах хранения нефтепродуктов прошли в Сергиево-Посадском городском округе.

Была сделана качественная современной пожарно-спасательной техники, изучены тактические возможности новых видов пожарной техники и вооружения. Также в ходе тренировки были отработаны организационные и практические навыки. В учениях было задействовано 25 единиц техники и 87 человек личного состава. Как отметил руководитель мероприятия, подполковник Виктор Кожевников, все поставленные задачи решены успешно.

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