В Подмосковье прошло торжественное мероприятие, посвященное ОМОН

На базе ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области прошло торжественное мероприятие в честь 35-й годовщины образования отрядов особого назначения.

Среди участников были начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Сонин, представители администрации Сергиево-Посадского городского округа, ветераны отряда, а также личный состав. Как отметил Василий Сонин, за историю существования отряда 208 сотрудников удостоены ведомственных и государственных наград. Память отдавших жизни при исполнении служебного долга почтили минутой молчания. К памятнику погибшим бойцам были возложены цветы.

Отличившимся сотрудникам вручены ведомственные награды, объявлено о присвоении очередных званий. В завершении состоялась экскурсия в комнату истории спецподразделения.

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