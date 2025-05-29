В Подмосковье расследуют причины смертельного ДТП в Воскресенске

В Воскресенском районе Московской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли две 12-летние девочки, передает REGIONS. Авария случилась около 20:30 мск на автодороге «МБК — Кладьково — Берендино» неподалеку от деревни Потаповское.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погибли две девочки, находившиеся на переднем и заднем сиденьях. Сам водитель и другая несовершеннолетняя пассажирка выжили — 12-летнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Предварительно, водитель «Лады» не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка в ДТП в Бронницах.