В Подмосковье разбился самолет Ан-2

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Ан-2, экипаж не выжил. Об этом сообщил телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники.

Воздушное судно выполняло испытательный полет и упало неподалеку от аэродрома около поселка Ватулино в Рузском городском округе.

Внутри находились пилот и его помощник, оба погибли, т.к. при падении разбили головы. Самолет принадлежал местному парашютному клубу.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. По информации телеграм-канала Mash, самолет разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта воздушного судна.

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