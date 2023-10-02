В Подмосковье скорректировали режим работы светофоров

В региональном Минтрансе пояснили, что в целях оптимизации движения на трассах работы проведены в Лыткарине, Воскресенском и Богородском округах. Отметим также, что в Мытищах продолжается мониторинг и точечная корректировка всех светофорных объектов на Осташковском и Пироговском шоссе, а на Волковском шоссе внедряется адаптивное управление светофорами.

Всего с начала года проведено около 290 мероприятий по ликвидации пробок и оптимизации движения на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.