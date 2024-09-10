В Подмосковье снизилось число ДТП с ранеными и погибшими

За восемь месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали более 2,4 тысячи ДТП с получившими травмы и погибшими. Эти показатели на три процента ниже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми частыми авариями остаются столкновения и наезды на пешеходов, а также опрокидывание транспортных средств, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Отмечу, что число опрокидываний увеличилось почти в два раза, тяжесть последствий в них также возросла», — сказал глава областного Минтранса.

В ведомстве также напомнили, что все еще продолжается мотосезон. Водителям такого транспорта следует неукоснительно соблюдать ПДД и не пренебрегать экипировкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе.