Фура с пивом перевернулась в Казани: местные начали выбегать на дорогу, чтобы собрать бутылки

В Казани произошел необычный инцидент — водители и прохожие устроили импровизированную «охоту за халявой» после того, как на Оренбургском тракте фура с пивом потеряла часть груза прямо на трассе. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП КАЗАНЬ ТАТАРСТАН НОВОСТИ».

На опубликованных кадрах видно, как другие водители вышли из своих транспортных средств и начали собирать уцелевшие бутылки с пенным.

Предварительно, летевшая по трассе фура просто потеряла свой груз и продолжила движение дальше. Позже на место инцидента прибыли специальные службы, которые расчистили дорогу от осколков.

Аналогичный инцидент произошел в апреле на кольцевой дороге в Санкт-Петербурге. Тогда фура с тонной пива, двигавшаяся между населенными пунктами Янино и Кудрово, врезалась в отбойник и перевернулась. Некоторые автомобилисты, застрявшие в пробке, возникшей из-за ДТП, также начали собирать бутылки.

Ранее сообщалось, что заключенный опубликовал десятки фото из питерского СИЗО с пивом.