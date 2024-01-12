В Подмосковье спасли двух собак, которые несколько суток были зажаты бетонной плитой

Работники 317-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и добровольцы отряда «СпасРезерв» спасли двух собак, которых зажало бетонной плитой.

Инцидент произошел в Лобне. Как рассказал замначальника части Сергей Трушин, слова которого приводит пресс-служба «Мособлпожспаса», о происшествии сообщила местная жительница, которая пришла кормить бездомных псов, но не обнаружила их на привычном месте.

Тогда женщина отправилась на поиски дворняг. Вдруг она услышала жалобный лай, который доносился из-под земли. Оказалось, что животные провели под бетонной плитой несколько суток.

Специалисты «СпасРезерва» очистили территорию от снега, убрали арматуру, сделали подкоп и расширили лаз, чтобы вызволить животных, но попытки не увенчались успехом. На помощь им прибыли работники «Мособлпожспаса» и спасательного формирования «Феникс».

«Специалисты сделали подкоп под плиту и с помощью электроперфоратора создали подготовительный пролом в бетонной конструкции для обеспечения доступа гидравлического инструмента», — рассказал Трушин.

После этого спасатели приподняли плиту и зафиксировали ее. Псов удалось вывести наружу. Одна из дворняг сильно перепугалась и начала рычать, поэтому на нее пришлось надеть намордник. Второй собаке понадобилась помощь ветеринаров — из-за мороза у нее отказали задние лапы.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли собаку, которая застряла под полом бытовки.