В Подмосковье спасли голубя, провалившегося в вентиляционную шахту в здании университета
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 233-й пожарно-спасательной части освободили голубя, который провалился в вентиляционную шахту, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел накануне в филиале Московского университета имени С. Ю. Витте в Сергиевом Посаде. Спасателей вызвали сотрудники приемной комиссии вуза. Они услышали, что по подвесным потолочным панелям бегает птица.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они сняли одну из потолочных панелей и закрыли вентиляционную шахту. Затем спасатели стали простукивать потолок, чтобы направить птицу к отверстию. Над открытым проемом на всякий случай натянули ткань, чтобы смягчить падение пернатой, если она травмирована.
Через какое-то время птица вырвалась из-под потолка прямо в импровизированное спасательное полотно. Голубь был очень истощен. Сотрудники вуза решили подкормить пернатого и выпустить на волю.
Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь сапбордистам, которые не смогли добраться до берега из-за усталости.