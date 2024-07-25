В Подмосковье спасли голубя, провалившегося в вентиляционную шахту в здании университета

Инцидент произошел накануне в филиале Московского университета имени С. Ю. Витте в Сергиевом Посаде. Спасателей вызвали сотрудники приемной комиссии вуза. Они услышали, что по подвесным потолочным панелям бегает птица.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они сняли одну из потолочных панелей и закрыли вентиляционную шахту. Затем спасатели стали простукивать потолок, чтобы направить птицу к отверстию. Над открытым проемом на всякий случай натянули ткань, чтобы смягчить падение пернатой, если она травмирована.

Через какое-то время птица вырвалась из-под потолка прямо в импровизированное спасательное полотно. Голубь был очень истощен. Сотрудники вуза решили подкормить пернатого и выпустить на волю.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь сапбордистам, которые не смогли добраться до берега из-за усталости.