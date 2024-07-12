В Подмосковье спасли сапбордистов, которые не смогли добраться до берега из-за усталости

Подмосковные спасатели оказали помощь трем сапбордистам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега на Иваньковском водохранилище.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. На место оперативно прибыли работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что два молодых человека и девушка решили поплавать на сапбордах, однако не рассчитали время и силы. Спасатели отправились на помощь на катере. Однако найти сапбордистов было непросто, ситуацию осложняли сильный ветер и темное время суток.

«Спасатели связались по телефону с молодыми людьми и, подавая им световые сигналы, вычислили нужное направление и нашли их», — рассказал замначальника части Александр Проценко.

Работники «Мособлпожспаса» привязали сапборды к катеру и успешно доставили молодых людей на берег. Медицинская помощь сапбордистам не понадобилась.

Ранее подмосковные спасатели помогли подростку, который застрял в глиняной трясине.