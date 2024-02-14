Житель Подмосковья бросил собаку умирать от голода в закрытой квартире

В подмосковном Томилино неравнодушные жители пытаются спасти шпица, которого хозяин оставил одного в квартире на несколько дней, сообщил SHOT .

По словам очевидцев, мужчина бросил собаку в начале недели и ушел. Пес все время сидит у двери и жалобно скулит. Одна из местных жительниц пыталась напоить шпица, налив воду в щель внизу двери.

В настоящее время на месте работают полицейские. Решается, что делать дальше.

Ранее в Московской области спасли алабая, который случайно провалился в котлован с ледяной водой.