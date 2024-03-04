В Подмосковье спасли собаку по кличке Умка, которая провалилась под лед

В Подмосковье спасли хаски по кличке Умка. Собака провалилась в полынью на канале имени Москвы в Мытищах, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

О происшествии в Систему-112 сообщил очевидец, который заметил, как пес пытается отчаянно выбраться из ледяной воды.

На место оперативно прибыли работники 236-й пожарно-спасательной части. У мужчины, который вызвал спасателей, в багажнике оказалось снаряжение для сапсерфинга. Один из спасателей обвязался веревкой, добрался до пса на сап-борде и вытащил бедолагу из воды.

Спустя некоторое время был найден хозяин хаски. Он забрал своего питомца и отвез его в ветеринарную клинику, чтобы убедиться, что Умке ничего не угрожает.

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пенсионера, который чуть не замерз в снежном поле.