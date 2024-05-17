В Подмосковье спасли котят, которых неизвестные выбросили в мусорный контейнер

Специалисты подмосковной Госветслужбы спасли четырех котят, которых неизвестные выбросили в мусорный контейнер в Домодедово, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животных обнаружила местная жительница, она услышала, как из мусорных баков доносится жалобный писк. О происшествии женщина сразу же рассказала ветеринарам. Специалисты прибыли на место и обнаружили четырех малышей, которых выбросили вместе с переноской.

Котята находились в сильном стрессе. Их осмотрели ветврачи, никаких повреждений выявлено не было. В настоящее время животные находятся в стационаре. Пока котята проходят антибиотикотерапию и витаминотерапию, специалисты ищут им новый дом.

Ранее подмосковные ветеринары спасли собаку с резаной раной верхнего века.