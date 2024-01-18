В Подмосковье спасли вороненка, застрявшего в вентиляции многоквартирного дома

Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили вороненка, который застрял в вентиляции квартиры в поселке Нахабино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О происшествии операторам Системы-112 рассказал местный житель. Мужчина услышал из вентиляционной трубы в ванной подозрительный шум.

Работники «Мособлпожспаса» прибыли на место, сняли вытяжной вентилятор и нашли внутри птицу.

«Обезопасив руки крагами, специалисты аккуратно извлекли пернатого гостя из трубы и осмотрели его», — пояснил старший смены Константин Жигалов

Спасатели убедились, что с вороненком все в порядке и выпустили его на волю.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли двух собак, которых придавило бетонной плитой.