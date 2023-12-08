В Подмосковье спасли женщину, которая впала в диабетическую кому в запертой квартире

Работники 315-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь в квартиру, где находилась женщина, которая впала в кому. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Королеве. В Систему-112 обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее больная диабетом 47-летняя дочь не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Спасатели оперативно прибыли на место. В квартире они обнаружили лежащую на полу без сознания женщину. Пострадавшую осмотрели медики. После этого работники «Мособлпожспаса» перенесли ее на носилках в машину скорой помощи.

Ранее подмосковные спасатели помогли 92-летнему пенсионеру, который застрял в ванной комнате.