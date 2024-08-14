В Подмосковье стало меньше грабежей и краж

В июле этого года в Подмосковье зафиксировали почти 41,5 тысячи преступлений. Данный показатель снизился на один процент, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Так, в области стало больше хулиганств и разбоев. Рост составил 91,2 процента и 9,7 процента соответственно. При этом число краж и грабежей в прошлом месяце сократилось на 18,3 процента и на 21,3 процента соответственно.

В июле в Подмосковье установили 486 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее в прокуратуре назвали самые криминальные городские округа Московской области.