В Подмосковье таксист украл у клиента полтора миллиона рублей

Сотрудники полиции из Ленинского городского округа задержали водителя такси, подозреваемого в хищении у клиента полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что пострадавший остановил машину такси в Москве и попросил довезти его до дома, расположенного в деревне Ащерино. Прибыв по адресу проживания, пассажир сообщил, что денег у него нет и ему надо сходить за ними домой. Тогда водитель такси проследовал вместе с ним в жилище.

Мужчина из-под подушки достал кошелек, расплатился пятитысячной купюрой и спрятал портмоне обратно. Дожидаясь сдачи, гражданин вышел в другую комнату и неожиданно услышал, как хлопнула входная дверь. Вернувшись, потерпевший обнаружил пропажу кошелька, телефона и часов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.

Полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления, и оперативно задержали его в арендуемой квартире в городском округе Химки. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний уроженец одной из республик Закавказья. Примечательно, что правонарушитель, пытаясь скрыться от следствия, уволился с таксопарка.

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