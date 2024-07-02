В Подмосковье трехлетний ребенок запер дверь квартиры, пока его мама выносила мусор

Мальчик запер дверь квартиры изнутри, пока его мама выносила мусор, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.

Спасатели оперативно прибыли на место и оказали обеспокоенной женщине психологическую помощь. Затем работники «Мособлпожспаса» аккуратно вскрыли дверь. Ребенок все это время спокойно сидел в квартире и смотрел мультфильмы.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь семье с двумя детьми, которая заблудилась в лесу на автомобиле.