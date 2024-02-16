В Подмосковье у переполненной пассажирами маршрутки на ходу отлетели колеса

У маршрутки, которая была переполнена пассажирами, на ходу отлетели колеса, сообщает Mash .

По информации издания, транспортное средство направлялось в подмосковный Красногорск. ЧП случилось у ТЦ «Отрада».

По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидцы рассказали, что водитель ехал не на полной скорости.

Инцидент мог произойти из-за перегруза маршрутки и плохо закрученных колесных гаек, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 в Московской области произошло массовое ДТП.