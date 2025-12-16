В Подмосковье ученик напал на учащихся школы

По информации источника, инцидент произошел в общеобразовательной школе в поселке Горки-2. Предварительно, ученик средней школы вошел в учебное заведение с ножом, которым ранил несколько человек. Количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы. Обстоятельства нападения, а также мотивы, уточняются. Учащихся школы экстренно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик девятого класса ударил ножом учительницу математики. Предварительно, у школьника были проблемы с успеваемостью по этому предмету. Сейчас педагог находится в реанимации, у нее зафиксировано ранение легкого.