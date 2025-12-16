В Подмосковье учительница закрыла детей собой во время чудовищного нападения подростка

Учительница начальных классов школы в Горках-2 закрыла собой детей в тот момент, когда к ним приближался вооруженный ножом подросток. Это видно на распространившихся в СМИ кадрах, на которых злоумышленник показывает весь свой путь по учебного заведению.

Понимая опасность, женщина быстро среагировала и, дождавшись, когда нападавший отвлечется, увела младшеклассников в кабинет.

Изначально школьник напал на охранника, прыснув ему из баллончика в лицо, а затем ударив ножом. Вскоре злоумышленник погнался за ребенком, который не успел зайти в класс. Подросток изрезал 10-летнего мальчика, в результате чего он скончался.

По предварительным данным, преступник пришел в школу с большим рюкзаком. Сначала он был одет в обычную школьную форму, но затем переоделся. Подросток готовился к нападению в туалете около семи минут. После этого еще примерно восемь минут он бродил по зданию, выискивая жертву.

