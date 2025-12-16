Нападение на учеников в школе Подмосковья: что известно

В поселке Горки-2 Одинцовского городского округа девятиклассник напал на охранника и учеников. В результате инцидента погиб ученик четвертого класса. Сотрудник охраны получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она подтвердила гибель ребенка. Мальчику было 10 лет.

По предварительным данным, нападавшим является 15-летний подросток. Все свои действия он снимал на видео. Момент, на котором запечатлен жуткий момент нападения, уже появился в СМИ.

Сначала школьник нанес ножевое ранение охраннику, который подбежал к нему, чтобы остановить. Молодой человек распыли газовый баллончик и ударил мужчину.

Затем злоумышленник набросился на одного из школьников, который не успел спрятаться в кабинете. Мальчик зажался в коридоре на лестничной площадке, чем и воспользовался подросток и нанес ему смертельные ножевые ранения.

Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали злоумышленника. Следком по Московской области завел уголовное дело. Ведется расследование.

Известно, что в момент нападения в школе находились больше ста детей. Всех их оперативно эвакуировали и разместили в соседнем спортивном комплексе. Детям и учителям оказывают психологическую помощь.

Подмосковная прокуратура начала служебную проверку, чтобы оценить действия должностных лиц образовательного учреждения, отвечавших за обеспечение безопасности учащихся.

Ранее сообщалось, что к помощи подростку, пырнувшему ножом учителя в Петербурге, подключились психиатры.