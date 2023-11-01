В Подмосковье увеличилось число вызовов на номер 112, направленных в другие регионы

В подмосковную Систему-112 стало поступать больше обращений, требующих реагирования экстренных служб в других регионах. С начала этого года операторы приняли более восьмидесяти шести тысяч таких вызовов.

Так, недавно на номер 112 обратился житель Долгопрудного, который просил помочь своей матери, проживающей в Липецкой области. Мужчина рассказал, что общался с ней по телефону, но она потеряла сознание, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Операторы Системы-112 оперативно вызвали скорую в Липецкой области. Пенсионерке оказали всю необходимую помощь.

Для помощи гражданам за пределами Подмосковья у областной службы спасения заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними регионами. Кроме того, организовано взаимодействие со всеми субъектами страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье модернизировали полсотни детских поликлиник.