В Подмосковье увеличилось число вызовов на номер 112, направленных в другие регионы
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
В подмосковную Систему-112 стало поступать больше обращений, требующих реагирования экстренных служб в других регионах. С начала этого года операторы приняли более восьмидесяти шести тысяч таких вызовов.
Так, недавно на номер 112 обратился житель Долгопрудного, который просил помочь своей матери, проживающей в Липецкой области. Мужчина рассказал, что общался с ней по телефону, но она потеряла сознание, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Операторы Системы-112 оперативно вызвали скорую в Липецкой области. Пенсионерке оказали всю необходимую помощь.
Для помощи гражданам за пределами Подмосковья у областной службы спасения заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними регионами. Кроме того, организовано взаимодействие со всеми субъектами страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье модернизировали полсотни детских поликлиник.