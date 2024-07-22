В Подмосковье водитель иномарки потерял управление и въехал в дерево
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который, управляя иномаркой, въехал в дерево, передает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло в Ступино. О случившемся спасателям сообщили очевидцы, рассказал старший смены Дмитрий Широков.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они оказали водителю первую помощь и передали его медикам.
С подозрением на ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму пострадавшего доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Солнечногорске столкнулись грузовик и автобус.