В Подмосковье водитель иномарки потерял управление и въехал в дерево

Работники 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который, управляя иномаркой, въехал в дерево, передает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в Ступино. О случившемся спасателям сообщили очевидцы, рассказал старший смены Дмитрий Широков.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они оказали водителю первую помощь и передали его медикам.

С подозрением на ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Солнечногорске столкнулись грузовик и автобус.