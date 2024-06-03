В Подмосковье водитель вытолкал пассажира из салона автомобиля и переехал его — СМИ
РЕН ТВ: в Подмосковье водитель вытолкал пассажира из салона авто и переехал его
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье мужчина, который управлял автомобилем, вытолкал своего пассажира из салона, а затем переехал его, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, все произошло в деревне Поливаново под Подольском. В машине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пассажир ударил водителя в ногу. Последний разозлился и выбросил оппонента из авто.
Мужчина, которого переехали на автомобиле, скончался на месте, а водитель пытался скрыться. Также известно, что оба участника конфликта ранее имели проблемы с законом.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья переехал возлюбленную на иномарке в ходе ссоры, женщина скончалась в больнице.