В Подмосковье мужчина, который управлял автомобилем, вытолкал своего пассажира из салона, а затем переехал его, сообщает РЕН ТВ .

По данным источника телеканала, все произошло в деревне Поливаново под Подольском. В машине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пассажир ударил водителя в ногу. Последний разозлился и выбросил оппонента из авто.

Мужчина, которого переехали на автомобиле, скончался на месте, а водитель пытался скрыться. Также известно, что оба участника конфликта ранее имели проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья переехал возлюбленную на иномарке в ходе ссоры, женщина скончалась в больнице.