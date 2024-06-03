В Подмосковье водитель вытолкал пассажира из салона автомобиля и переехал его — СМИ

РЕН ТВ: в Подмосковье водитель вытолкал пассажира из салона авто и переехал его

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Подмосковье мужчина, который управлял автомобилем, вытолкал своего пассажира из салона, а затем переехал его, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, все произошло в деревне Поливаново под Подольском. В машине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пассажир ударил водителя в ногу. Последний разозлился и выбросил оппонента из авто.

Мужчина, которого переехали на автомобиле, скончался на месте, а водитель пытался скрыться. Также известно, что оба участника конфликта ранее имели проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья переехал возлюбленную на иномарке в ходе ссоры, женщина скончалась в больнице.

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