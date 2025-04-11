В России могут внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков, представляющий фракцию «Новые люди», выступил с инициативой о добавлении в приложения служб такси опции, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом. Об этом сообщает РИА Новости.

Даванков обратился с соответствующим письмом к министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту. В своем обращении вице-спикер Государственной думы отметил, что в последнее время в России наблюдается увеличение количества правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе теми, кто работает в сфере такси.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — уточнил Даванков.

Автор думской инициативы уверен: эта законодательная новелла гарантирует пассажирам дополнительную защиту и возможность контролировать выбор водителя, что, в свою очередь, способствует уменьшению числа неприятных происшествий.

Как считает Даванков, внедрение этой инициативы поможет водителям такси в России, поскольку пассажиры будут охотнее выбирать их услуги.

«Отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — сказано в обращении депутата.

Ранее губернатор Воробьев рассказал об условиях, на которых дети мигрантов смогут учиться в школах Подмосковья.