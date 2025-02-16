В Подмосковье восстановили движение после схода электрички с рельсов

В Московской области восстановили движение поездов после инцидента, связанного со сходом колесной пары хвостового вагона электрички, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Ранее сообщалось, что на перегоне Белые Столбы – Барыбино электричка, следовавшая по маршруту Москва — Ожерелье, сошла с рельсов, из-за чего в расписании возникли задержки. В частности, от графика отклонился пассажирский поезд №57 Москва — Белгород.

По информации МЖД, с учетом произошедшего, поезда, направляющиеся в сторону области, продолжают курсировать, хотя и с небольшими отклонениями от расписания. Железнодорожные службы быстро отреагировали на ситуацию и за ночь восстановили часть поврежденной платформы.

В настоящее время посадка и высадка пассажиров на восстановленной платформе осуществляется в обычном режиме.

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