В Подмосковье возбудили дело против женщины, которая оплатила свои покупки чужой банковской картой
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В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая потратила денежные средства с чужой банковской карты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился 33-летний мужчина, уточнили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую. Она рассказала, что нашла банковскую карту недалеко от остановки общественного транспорта в деревне Мисайлово Ленинского округа.
На собственные нужды женщина успела потратить с чужой карты свыше девятнадцати тысяч рублей. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали криминального авторитета, по указанию которого был совершен поджог автомобиля.