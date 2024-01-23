В Подмосковье возбудили дело против женщины, которая оплатила свои покупки чужой банковской картой

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая потратила денежные средства с чужой банковской карты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился 33-летний мужчина, уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую. Она рассказала, что нашла банковскую карту недалеко от остановки общественного транспорта в деревне Мисайлово Ленинского округа.

На собственные нужды женщина успела потратить с чужой карты свыше девятнадцати тысяч рублей. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали криминального авторитета, по указанию которого был совершен поджог автомобиля.